Житель Нижнего Тагила обматерил полицейского возле проходной УВЗ и заработал уголовку 

В Нижнем Тагиле суд приговорил жителя города к штрафу в 6 тысяч рублей за то, что тот публично обматерил полицейского. Ссора произошла ещё в августе возле проходной «Уралвагонзавода». Её зачинщиком, по информации районной прокуратуры, стал бывший сожитель одной из сотрудниц предприятия, ранее не раз наносивший ей побои. В тот день мужчина поджидал девушку с работы.

«Она, увидев своего обидчика и опасаясь за здоровье, вызвала к проходной наряд полиции. После его приезда девушка в сопровождении правоохранителей вышла на улицу и была приглашена в служебный автомобиль. Увидев это, мужчина начал провоцировать на конфликт сотрудников полиции. Один из них сделал мужчине замечание, потребовал отойти от служебного автомобиля и не препятствовать осуществлению обязанностей. Но тот в ответ на это начал публично, в присутствии работников завода, выходивших через проходную, выражаться в адрес сотрудника полиции нецензурными словами и выражениями», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

По факту публичного оскорбления полицейского было возбуждено уголовное дело (ст. 319). Во время заседания суда мужчина заявил, что признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. В итоге мировой судья назначил ему штраф в размере 6 тысяч рублей.