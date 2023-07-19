Житель Нижнего Тагила обманул в Санкт-Петербурге таксиста на 533 тысячи рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Нижнего Тагила, который обвинялся в мошенничестве. По информации суда, 3 июня 2022 года тагильчанин в Санкт-Петербурге заказал такси, по дороге он познакомился с водителем и предложил ему совместный бизнес по перекупке подержанных автомобилей. Петербуржец согласился и передал «компаньону» в общей сумме 533 тысячи рублей, которые тагильчанин потратил на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В суде уралец раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года.