Житель Нижнего Тагила ночью с ножом напал на двух женщин, у которых гостил

40-летнего жителя Нижнего Тагила будут судить за покушение на убийство. По версии следствия, ночью 26 сентября 2021 года обвиняемый был в гостях в доме на улице Карла Маркса в Верхней Салде. После того, как хозяйки квартиры, 18-летняя девушка и 44-летняя женщина, заснули, нетрезвый тагильчанин решил обворовать их. Он забрал себе их сотовые телефоны, а когда начал снимать серьги со спящей женщины, она проснулась и начала сопротивляться. Мужчина несколько раз ударили её ножом.

Потерпевшая вырывалась из «объятий» нападавшего и выпрыгнула из окна квартиры, которая находилась на первом этаже. Тогда тагильчанин начал угрожать убийством девушке, требуя рассказать, куда могла убежать хозяйка жилища. После этого злоумышленник покинул квартиру.

Следователи опросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. В ходе расследования были проведены очные ставки, выемки, осмотры места происшествия и предметов. После судебно-медицинской, дактилоскопической и трасологической судебных экспертиз силовикам удалось собрать достаточно доказательств для обвинения.

Тагильчанину предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ «Покушение на убийство, сопряжённое с разбоем», «Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия», «Кража» и «Угроза убийством», сообщает пресс-служба управления СК по Свердловской области.