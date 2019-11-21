Житель Нижнего Тагила лишился майниг фермы за 700 тысяч рублей из-за мошенников

35-летний житель Нижнего Тагила Никита Г. решил продать свою майнинговую ферму и в конце октября выложил объявление на Avito. За всё оборудование по майнингу криптовалюты он попросил 790 тысяч рублей. На объявление откликнулся Виктор из Красноярска (так покупатель представился Никите по телефону, – Прим. ред.). Потенциальный покупатель уговаривал тагильчанина продать ему только 17 видеокарт за 700 тысяч рублей, так как остальные комплектующие его не интересовали.

«Я день думал, а потом согласился. Договорились, что я отправлю ему видеокарты курьерской службой СДЭК наложенным платежом. А что, подумал я, компания надёжная, да и посылку он не получит, пока денежку не заплатит. Меня ничего не насторожило тогда», - рассказал Никита 66.ru.

В пятницу, 15 ноября, Никита вызвал курьера к себе домой, чтобы передать ему груз и предупредил покупателя, что скоро к нему приедут сотрудники СДЭК и оборудование отправится Красноярск.

В назначенное время во двор дома въехал белый автомобиль Land Rover. В него мужчина, представившийся курьером компании СДЭК по фамилии Колобков, быстро сложил 17 коробок с видеокартами, заполнил документы на фирменных бланках, отдал Никите копии накладной и уехал.

Но электронное уведомление о том, что посылка принята к Никите не пришло. Тогда тагильчанин позвонил грузоперевозчику. В СДЭК продавцу заявили, что никакого курьера по фамилии Колобков к нему не посылали. Телефоны лжекурьера и покупателя Виктора из Красноярска к тому моменту уже были отключены. Позже выяснилось, что номер, с которого звонил последний, можно найти в интернете, помеченный как «мошенник».

Никита подал заявление в полицию. Выяснилось, что водитель Land Rover к случившемуся никакого отношения не имел. Хозяин внедорожника иногда подрабатывает в службе такси и его использовали вслепую – мужчина считал, что выполняет обычный заказ.