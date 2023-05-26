Житель Нижнего Тагила избил 12-летнего мальчика в Екатеринбурге из-за шуток над его фамилией

В Екатеринбурге СК России возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнему мальчику мужчиной из Нижнего Тагила. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщили сотрудники СУ СК России по Свердловской области. В результате полученных травм у ребёнка разорвана селезёнка.

Заявление от родителей мальчика поступило в отдел полиции Екатеринбурга 25 мая. Отец 12-летнего пострадавшего сообщил правоохранителям, что неизвестный применил физическое насилие к его сыну. Полиция установила всех участников конфликта, и в ходе разбирательств выяснилось, что нападавшим оказался 45-летний житель Нижнего Тагила.

Тагильчанин ходил с ребёнком в одну спортивную секцию, где они занимались скалолазанием. В роковой день мальчик в компании своих друзей решил подшутить над мужчиной. Подросток с друзьями стали дразнить его, коверкая фамилию. Мужчина пытался спрятаться от хулиганов в подъезде, но школьники последовали за ним. В итоге подозреваемый не выдержал и ударил ребёнка несколько раз по голове и животу.

«24 мая 2023 года в подъезде одного из домов по улице Родонитовой в Екатеринбурге 45-летний мужчина на почве возникшего конфликта применил физическое насилие в отношении 12-летнего мальчика. Здоровью подростка был причинён тяжкий вред, в настоящее время несовершеннолетнему оказывается помощь в больнице. Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего)», — сообщили сотрудники СУ СК России по Свердловской области.