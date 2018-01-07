Житель Нижнего Тагила из ревности сжёг BMW соперника

Тагильские полицейские задержали по горячим следам 41-летнего местного жителя, который совершил поджог автомобиля BMW. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл к бывшей жене и узнал, что она проводит вечер с другим мужчиной.

«Он решил, чтобы хоть как-то успокоить свой гнев, отомстить им обоим. Мол, не бывать тому, чтобы любовник экс-супруги возил её на престижной иномарке. По понятным причинам разъярённого гражданина не пустили в жилище. Факт поджога подтвердился обнаруженными полицией вещественными доказательствами, в том числе канистрой с остатками горючего вещества», — рассказали в пресс-службе полиции.

Машину потушили оказавшиеся на месте сотрудники ППС, поджигателя также вскоре задержали и доставили в полицию. Известно, что мужчина ранее судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

До суда поджигатель будет находиться под подпиской о невыезде.