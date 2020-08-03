Житель Нижнего Тагила испугался гнева жены и сделал ложное заявление о своём похищении

На днях в дежурную часть ОП-18 обратился 32-летний местный житель с заявлением о том, что его похитили неизвестные люди. По словам мужчины, утром на проспекте Ленина к нему подъехал автомобиль, в котором находились двое незнакомых ему мужчин. Якобы злоумышленники насильно усадили потерпевшего в машину и под угрозой применения огнестрельного оружия увезли в сторону посёлка Черноисточинск, где стали требовать деньги. В лесополосе похитители силой заставили мужчину выпить крепкий алкоголь, отобрали имеющиеся у него при себе 20 тысяч рублей и отвезли в район Красного Камня, где отпустили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что тагильчанин всё выдумал, чтобы скрыть от жены факт траты денег.

«Уличённый во лжи мужчина, давая объяснения полицейским, признался, что прогулял все свои сбережения и побоялся сообщить об этом супруге, поэтому придумал историю о вымогательстве. Обеспокоенная женщина настояла на том, чтобы муж незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Достоверно зная, что его сообщение будет носить ложный характер, “потерпевший” всё же заявил о якобы совершённом в отношении него преступлении», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту на мужчину заведено уголовное дело за заведомо ложный донос. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде.