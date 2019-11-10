Житель Магадана убил собутыльника, взял заложницу и потребовал у полиции еду, алкоголь и автомобиль

Житель Магадана зарезал своего собутыльника и взял в заложники девушку, находившуюся с ними в квартире. У сотрудников полиции, приехавших на вызов, магаданец требовал алкоголь, еду и автомобиль.

Как пишет ИА MagadanMedia, следственным отделом по городу Магадан СУ СК РФ по Магаданской области возбуждено уголовное дело по статьям за убийство и захват заложника с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, вечером 9 ноября 21-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, совершил убийство 27-летнего собутыльника, после чего угрожая ножом, захватил и удерживал в квартире, где они выпивали, 18-летнюю девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение девушки он требовал алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе спецоперации с применением спецсредств и огнестрельного оружия подозреваемый был обезврежен, заложник освобождён.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против личности.