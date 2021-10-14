Житель Краснополья ударил полицейского из Нижнего Тагила. Мужчине грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Жителю села Краснополье грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 24 июля этого года обвиняемый, будучи пьяным, совершил административное правонарушение. После чего его доставили в отделение № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское». Мужчину поместили в камеру для содержания административно задержанных граждан.

Когда помощник дежурного попросил мужчину выйти из камеры, он толкнул полицейского. Сотрудник правоохранительных органов ударился о стену, получив сильную физическую боль и телесные повреждения, сообщают в прокуратуре Пригородного района. Далее обвиняемый с силой пнул по металлической двери, которая ударила другого сотрудника полиции по левой руке.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. В обвинительном заключении мужчине в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, вменено совершение преступления в состоянии опьянения. Уголовное дело направлено в Пригородный райсуд для рассмотрения по существу.