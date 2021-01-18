Житель Каменска-Уральского заплатит штраф в 30 тысяч рублей инвалиду, пострадавшему от его агрессивной собаки

В Каменске-Уральском местный житель заплатит штраф женщине — инвалиду II группы, которую покусала его собака, сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Судом было установлено, что пенсионерка пострадала от укуса собаки, владелец которой не надел на животное намордник. В результате нападения животного пожилая женщина подверглась эмоциональному стрессу, получила телесные повреждения, была вынуждена пройти курс антирабической вакцины.