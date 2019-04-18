Житель Каменска-Уральского выиграл суд у жены, избившей его в полиции

Житель Каменска-Уральского засудил гражданскую жену, которую обвинял в побоях: за избиение мужа ей назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Синарского райсуда города.

Потасовка между Николаем Яковлевым и его женой Надеждой произошла в отделе полиции № 24, куда женщина подала заявление по поводу хищения денег.

«На почве личных неприязненных отношений нанесла два удара рукой по левому плечу, затем нанесла один удар ключом по левому бедру, примерно через 10 минут после этого нанесла два удара рукой по левому плечу, один удар рукой в область грудной клетки. Причинила физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба», — сказано в материалах дела.

По словам Николая, он прожил с Надеждой два года и она не раз распускала руки.

«У меня рост 166 см, у неё — 162. По комплекции мы одинаковые, но она дерзкая, а я не буду же бить женщину. Я больше не хочу с ней жить, но она меня подкарауливает и бьёт», — рассказал он.

Николай обратился в травмпункт, где зафиксировал ссадины, и подал иск в суд. Судья встала на его сторону и оштрафовала Надежду на 5 тысяч рублей.