Житель Екатеринбурга, убивший вступившуюся за его жену соседку, приговорён к 14 годам заключения

В Кировском суде Екатеринбурга вынесен приговор местному жителю Юрию Лопатину, который убил соседку, заступившуюся за его жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 12 октября 2020 года в доме на улице Новгородцевой пьяный подсудимый устроил конфликт с женой. Спасаясь от супруга, она с грудным ребёнком выбежала на лестничную площадку. На шум выглянула соседка и заступилась за женщину. Тогда мужчина вошёл в квартиру соседки и забил пожилую женщину до смерти.

На суде по мере пресечения обвиняемый попросил отпустить его домой, потому что у него имеется маленький ребёнок. Он был не согласен с тем, что его отправили в изолятор на время следствия. На суде также озвучили его степень опьянения — 0,4 промилле алкоголя, чуть больше бутылки пива.