Житель Екатеринбурга, убивший вступившуюся за его жену соседку, приговорён к 14 годам заключения

В Кировском суде Екатеринбурга вынесен приговор местному жителю Юрию Лопатину, который убил соседку, заступившуюся за его жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 12 октября 2020 года в доме на улице Новгородцевой пьяный подсудимый устроил конфликт с женой. Спасаясь от супруга, она с грудным ребёнком выбежала на лестничную площадку. На шум выглянула соседка и заступилась за женщину. Тогда мужчина вошёл в квартиру соседки и забил пожилую женщину до смерти.
На суде по мере пресечения обвиняемый попросил отпустить его домой, потому что у него имеется маленький ребёнок. Он был не согласен с тем, что его отправили в изолятор на время следствия. На суде также озвучили его степень опьянения — 0,4 промилле алкоголя, чуть больше бутылки пива.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", а также по ч. 1 ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершённого против воли проживающего в нём лица". Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Юрию Лопатину наказание в виде 14 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии особого режима», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.