Житель Екатеринбурга получил счёт за воду на 5 млн рублей

Житель Екатеринбурга Матвей Захаров получил квитанцию о квартплате на 5,7 млн рублей, сообщает РЕН-ТВ.

В квитанции указано, что Захаров задолжал управляющей компании «Квартал» в августе два с лишним миллиона рублей за воду и ещё три с половиной миллиона рублей за водоотведение. До этого счётчик в его квартире показал нереальный расход воды — более 99 тысяч кубометров. Прибор учёта ему заменили, но долг так и не списали, а позже за неуплату отключили свет.

Мужчина подал в суд и выиграл его. Свет включили, но в новой квитанции указанная сумма составила почти шесть миллионов рублей.

«Они считают, что эта цифра не с потолка, но тем не менее. Я в этой квартире не проживаю. Прибор учёта не опломбирован», — отметил должник.

Захаров подчёркивает, что счёт за ЖКХ не может быть таким огромным и потому, что в квартире никто не живёт.

В то же время в управляющей компании заявляют, что долг — не ошибка и владелец квартиры должен заплатить эту сумму. Захаров написал заявления в прокуратуру и полицию с просьбой проверить долг и признать его недействительным. За саму квартиру при её покупке мужчина заплатил 2,5 миллиона рублей.