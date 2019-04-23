Житель Екатеринбурга получил 9,5 лет колонии за незаконный вывод из России 175 млн рублей

Житель Екатеринбурга Андрей Меркулов приговорён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за несколько эпизодов незаконного вывода более 175 млн рублей из России в Казахстан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с января по апрель 2014 года, используя расчётный счёт подконтрольного ему закрытого акционерного общества, Меркулов представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. После этого Меркулов перевёл крупную сумму на банковский счёт нерезидента, открытого в филиале банка в Республике Казахстан.

По одному из эпизодов Ленинский районный суд признал его виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счёт одного нерезидента в особо крупном размере»). Приговор суда в законную силу не вступил.

Отмечается, что в 2017 году Меркулов уже привлекался Ленинским районным судом Екатеринбурга к уголовной ответственности за ряд аналогичных преступлений.