Житель Екатеринбурга отсудил у «Почты России» 15 тысяч рублей за потерянные отправления

Житель Екатеринбурга Вячеслав Заколюкин выиграл суд против «Почты России» и добился частичной компенсации ущерба, пишет ЕАН.

В июле и октябре 2019 года он отправил «Почтой России» международные заказные почтовые отправления в Германию и США, которые были потеряны «Почтой России» и не дошли до адресатов.

В ноябре 2019 года и марте 2020 года мужчина обратился с заявлениями на розыск либо выплату возмещения за потерянные отправления, но «Почта России» даже не ответила, проигнорировав обращения.

«В исковом заявлении, поданном в Кировский районный суд Екатеринбурга, Вячеслав просил взыскать с ответчика денежную компенсацию причинённого материального ущерба — 57 732 рубля, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в соответствии с законом "О защите прав потребителей". Также просил взыскать почтовые расходы в размере 426 рублей. Судом первой инстанции было постановлено решение об отказе в удовлетворении иска», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Свердловский областной суд отменил решение Кировского районного суда Екатеринбурга и постановил новое решение, которым исковые требования Вячеслава к АО «Почта России» удовлетворил частично. С АО «Почта России» в счёт возмещения ущерба взыскано 6643 рубля, 1350 рублей неустойки, 2000 рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере 4996 рублей. Взысканы почтовые расходы в размере 29 рублей, всего — 15 018 рублей.