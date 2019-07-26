Житель Екатеринбурга не может сесть в тюрьму из-за нехватки мест

Житель Екатеринбурга Игорь П. уже два месяца ждёт приведения в исполнение назначенного ему судом наказания. Мужчина рассказал URA.ru, что в мае этого года его приговорили к 8-месячному заключению в колонии-поселении за пьяную езду.

«Пришёл в отдел исполнения наказаний на улице Космонавтов, а там мне сказали: "Нет мест. Когда появится свободное место в колонии, мы вам позвоним". Так уже два месяца сижу дома, жду. Мне бы поскорее отделаться от этого, как говорится, раньше сядешь — раньше выйдешь», — рассказал Игорь.

Сейчас мужчина планирует съездить с семьёй на отдых в Турцию — по его словам, во ФСИН дали добро на поездку. Пообещали, что обязательно посадят его по возвращении из отпуска.