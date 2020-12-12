Житель Екатеринбурга избил женщину-врача, которая приехала на вызов к ребёнку

В Екатеринбурге за нападение на врача задержали 46-летнего мужчину. Он избил прибывшего на вызов к ребёнку врача.

Как сообщил E1.RU источник в здравоохранении, врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучалась в соседнюю дверь. Из жилища вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он набросился на женщину, избил её и сломал нос.

«Гражданин доставлен в дежурную часть территориального ОВД. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента. Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Ранее задержанный уже был судим за подобное преступление», — сообщил АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

За проступок мужчине грозит до двух лет лишения свободы.