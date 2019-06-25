Житель Берёзовского получил 11,5 лет колонии за убийство друга телевизором

Берёзовский районный суд приговорил 30-летнего Сергея Третьякова к 11,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК.

Инцидент произошёл в ночь на 2 марта 2019 года. В ходе следствия было установлено, что мужчина выпивал со своим 38-летним другом Александром Худаниным, ветераном боевых действий в Чечне. Между товарищами произошёл конфликт. Третьяков сначала избил товарища, а затем нанёс ему удары по голове и туловищу корпусом телевизора. Они и стали причиной смерти. Худанин скончался на месте происшествия.

«Почти 60 ударов насчитали судмедэксперты. Плюс шесть ножевых ранений, уже посмертных», — сообщает паблик «ВКонтакте Берёзовский».

Третьякова задержали по горячим следам. На допросе в полиции он во всём сознался. До вынесения приговора обвиняемый настаивал на версии, что убивать Худанина не хотел. Мужчина надеялся, что ему переквалифицируют статью «Убийство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью».

«С учётом сведений о личности обвиняемого и обстоятельств убийства, в отношении задержанного судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали АН «Между строк» в СУ СК РФ по Свердловской области.

25 июня Берёзовский городской суд приговорил Третьякова к 11 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.