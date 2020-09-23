Житель Алтайского края осуждён за изнасилование трёх дочерей

Житель Каменского района Алтайского края приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование трёх своих дочерей, сообщает региональное управление СК России.

У неоднократно судимого 39-летнего мужчины на воспитании находились пять детей, три их которых — его дочери девяти, десяти и 15 лет от предыдущего брака.

«В период с 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого», — говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей).