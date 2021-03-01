Житель Алапаевска сломал руку сотруднице полиции за составленный протокол

Житель Алапаевска сломал руку сотруднице транспортной полиции за то, что женщина составила на него протокол, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Согласно материалам дела, на перегоне станции Алапаевск Свердловской железной дороги сотрудники транспортной полиции проводили рейд по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В ходе рейда выявлена 13-летняя девочка, переходившая железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте.

Инспектором линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил составлен административный протокол в отношении 50-летнего отца подростка. В ответ мужчина напал на сотрудницу и начал выворачивать ей руки, в результате произошёл перелом правой локтевой кости, а также растяжение связок сустава.