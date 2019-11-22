Житель Алапаевска получил 10 лет колонии за избиение до смерти собственной матери

Суд Алапаевска назначил 10 лет колонии строгого режима жителю города, который избил до смерти свою мать, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По версии следствия и суда, в середине августа этого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, «на почве личной неприязни» избил свою мать. Через несколько жней она умерла в больнице.