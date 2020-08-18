«Жить нам с инфекцией придётся долго». В Нижнем Тагиле прошла репетиция по обучению школьников в разгар пандемии коронавируса

Сегодня в Нижнем Тагиле отрепетировали организацию учебного процесса в школах в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Репетиция проходила на базе школы № 95 на Вагонке. Помимо директоров образовательных учреждений, в ней приняли участие также мэр Владислав Пинаев и главный санитарный врач города Юрий Бармин. Последний при этом попросил руководителей школ взять учеников с хроническими заболеваниями на особый учёт.

«На самом деле мы в таких условиях никогда не работали, и никто вам сейчас готовых алгоритмов и ответов, как мы привыкли, на оценку 5+ не даст. Всё будем решать в боевом режиме. Мы также боялись открывать дежурные группы в детских садах, потому что брать на себя ответственность за совсем маленьких детей, ясельного возраста, непросто. Ваши опасения совершенно справедливы, и хорошо, что они есть. СанПиНы от 30 июня 2020 года должны стать для вас настольной книгой. Ваша задача — сделать так, чтобы все требования были обеспечены. В первые дни всё не получится хорошо. Это однозначно», — сообщила директорам школ начальник управления образования Татьяна Удинцева.

В школе № 95 организовали два отдельных входа и выхода — для начальной школы и для учащихся старшего звена. В столовую дети будут также заходить с двух сторон, рассаживаться по четыре человека. Кроме того, потоки учеников планируется разделять во время перемен. Если урок длится 30 минут, то после него объявляется 10-минутная перемена, в течение которой класс проветривается. При этом планируется, что дети будут выходить в коридоры разное время, чтобы избежать скопления большого количества людей в одном месте.

«Все уроки проводят в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе по физической культуре, изобразительному искусству, технологии, физике, химии. С учётом погодных условий максимально организуются занятия на открытом воздухе. Установлено разное время прихода детей в школу в параллелях, определена сменность занятий классов», — рассказали в школе № 95.

Если кто-то из детей захочет пить, то сможет воспользоваться одноразовым стаканчиком и ёмкостью с водой, на которой будет указана дата вскрытия. Для них в классах отведены специальные места.

Во всех школах будут работать ультрафиолетовые облучатели и рециркуляторы воздуха, установят санитайзеры (замдиректора по АХЧ должен наполнять дозаторы не менее раза в день). Использовать маски и перчатки во время работы обяжут лишь сотрудников пищеблока. Для проверки температуры у учеников и педагогов на входах в школы города приобретут 663 термометра. Уборка всех помещений будет проводиться в ежедневном режиме. Требования по эпидемиологической безопасности должны соблюдаться всеми образовательными учреждениями, подчеркнула Удинцева. Несмотря на серьёзность ситуации, некоторые директора сами время от времени пренебрегают даже ношением защитной маски. Недовольство по этому поводу выразил сегодня во время репетиции организации учебного процесса глава города Владислав Пинаев.

«Мы, взрослые люди, сейчас сидим здесь и обсуждаем начало нового учебного года в особых условиях, — напомнил мэр Владислав Пинаев. — Вы здесь — руководители учреждений и сидите при начальнике управления Роспотребнадзора и при главе города без маски. И мы сейчас пытаемся объяснить вам, как будем водить детей в школы с 1 сентября. Отнеситесь к ситуации серьёзно. Я два закрытых гроба уже видел, похороны двух взрослых уважаемых людей. Одному было 43 года, другому — 62. Вот вам и ковид, и социальная дистанция вместо цветов!»

До 25 августа школы должны предоставить графики работы и расписания уроков с учётом всех организационных моментов.

«Сегодня были заложены некие базовые постулаты, которыми стоит руководствоваться при организации учебного процесса, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Но каждому руководителю придётся разрабатывать свой, индивидуальный порядок проведения учебного процесса. Он зависит от года постройки школы, расположения кабинетов, количества учеников. Но в любом случае акценты должны быть расставлены так, чтобы максимально сохранить здоровье не только детей, но и персонала, не допустить очагового распространения коронавируса в отдельно взятых школах. Жить нам с инфекцией ещё, наверное, придётся долго. Думаю, при соблюдении всех необходимых требований, в том числе социальной дистанции и масочного режима, использовании санитайзеров, всё у нас получится. Город постепенно будет возвращаться к своей привычной нормальной жизни».

Сегодня почти все школы, по словам Пинаева, готовы к началу нового учебного года. На 100% подписаны акты приёмки Росгвардии и ГИБДД, более чем на 90% — пожнадзора.