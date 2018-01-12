Жириновский внёс законопроект об отмене 282-й статьи УК о возбуждении ненависти и вражды

Депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесли в Госдуму проект закона о признании утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, со ссылкой на пресс-службу фракции пишет ТАСС.

Разработчики подчёркивают, что «статьёй 282 УК РФ установлена ответственность не только за пропаганду или агитацию, но за любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе». При этом наказуемыми признаются действия, совершённые публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Максимальная ответственность за правонарушение составляет шесть лет лишения свободы.

Авторы инициативы указывают, что «статья 282 УК РФ сформулирована таким образом, что любой бытовой проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как преступление».

«При этом в обществе статья 282 УК РФ даже получила название "русская статья", поскольку очень большое число осуждённых по этой статье являются этническими русскими», — утверждают в ЛДПР.

Состав преступления по статье 282, по мнению либерал-демократов, избыточен, а также открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела.

«Нечёткая и широкая формулировка может использоваться против гражданина и в политических целях. В какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для борьбы с лицами, не согласными с действующим политическим курсом, и, таким образом, легализует политическую цензуру», — пишут авторы в пояснительной записке.

Сам Владимир Жириновский прокомментировал внесение законопроекта в Telegram.