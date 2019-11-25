Жириновский предложил изменить правила самообороны из-за дела сестёр Хачатурян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесёт законопроект об изменении правил самообороны, пишут «Известия».

Благодаря поправкам превышением пределов необходимой самообороны не будут считаться меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества, утверждает издание.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал Жириновский.

По его словам, на практике в России защищаться можно только от вооружённых преступников.

Жириновский приводит в пример законодательство США, где человек, проникающий в чужой дом, понимает, что его могут убить. Депутат утверждает, что в 98% случаях жёсткие меры применения самообороны в США оправданы.

В «Единой России» не смогли оценить законопроект, так как его ещё не внесли в Госдуму, однако заявили о готовности внимательно изучить инициативу. В «Справедливой России» могут поддержать документ. Против выступает КПРФ: коммунисты не хотят копировать законы США.

В России широкий резонанс получило дело сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Защита утверждает, что они действовали в рамках самообороны, так как на протяжении многих лет подвергались истязательствам, побоям и сексуальному насилию.