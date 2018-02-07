Жириновский поддержал переименование Екатеринбурга и Свердловской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, посетивший Екатеринбург в качестве кандидата в президенты России, поддержал переименование Свердловской области, пишет Znak.com.

«Нельзя именем убийц называть регион. Яков Михайлович к вам не имеет отношения, это нижегородский хулиган. Во время революции сюда заехал. Уральская — хорошее название», — заявил Жириновский.

Во время встречи со студентами в Уральском федеральном университете он заявил, что переименовал бы и Екатеринбург. Он добавил, что название города Екатеринбурга звучит «не по-русски» и его сложно произносить.

«Не забывайте про иностранцев. Как они будут называть жительниц города? Ека-те-рин-бур-жен-ка? Будут говорить просто "женщина"», — сказал Жириновский.

Вопрос переименования Свердловской области поднимается регулярно. Ранее представители Екатеринбургской епархии, в частности митрополит Кирилл, говорили, что регион можно было бы переименовать в Верхотурскую, Среднеуральскую или Екатеринбургскую область. Одно из последних предложений о переименовании поступило от Союза казаков России в январе. Они хотят убрать из названия Свердловской области имя Якова Свердлова, поскольку считают последнего «палачом», который организовал «расказачивание». На своём официальном сайте казаки написали, что действия Свердлова — это «геноцид казачества как части великого русского народа, государствообразующего на огромном евразийском пространстве».