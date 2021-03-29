Жесткое задержание или законные действия сотрудников ГИБДД? В полиции Нижнего Тагила прокомментировали видео, на котором инспектор «скрутил» тагильчанку

Накануне в тагильских пабликах появилась видеозапись, на которой женщина-водитель ведёт спор с сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские просят нарушительницу проехать с ними в отдел для составления протокола за неуплаченные штрафы, но автоледи отказывается. В итоге инспекторы ДПС применяют физическую силу.

По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», утром 27 марта инспекторы ДПС остановили автомобиль Ford Kuga с 37-летней женщиной за рулём. Причиной остановки автомобиля послужило нарушение водителем правил перевозки ребёнка: на переднем пассажирском сиденье автомобиля находилась её восьмилетняя дочка, которая перевозилась без детского удерживающего устройства. На месте выявленного административного правонарушения сотрудником ГИБДД был составлен административный протокол за нарушение правил перевозки ребёнка.

«Также при проверке указанной гражданки по базам учёта ГИБДД установлено, что у неё имеются неоплаченные административные штрафы, один из которых подходил под действие ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. Ранее гражданка привлекалась к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, однако в 60-дневный срок женщина штраф не оплатила», — рассказали в полиции.

В полиции также пояснили, что в связи с необходимостью оформления материала для направления в суд женщине было предложено проехать в административное здание ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции подробно разъяснили причину вынужденного проезда в отдел ГИБДД, а также предложили связаться с родственниками для передачи ребёнка. Кроме этого, сотрудники ГИБДД предложили гражданке отвезти ребёнка домой и подъехать в отдел самостоятельно. От всех предложенных вариантов женщина отказалась.

В дальнейшем водителю разъяснили необходимость проехать в отдел ГИБДД на патрульном автомобиле в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции, однако выполнить законное требование сотрудника женщина отказалась и оказала активное физическое сопротивление: хватала за форму, выражалась нецензурной бранью. На требования прекратить противоправные действия женщина не реагировала.

На месте остановки автомобиля в отношении женщины-водителя сотрудником ГИБДД был составлен административный материал по ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», после чего женщина была принудительно доставлена в отдел ГИБДД для составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

27 марта судьёй Тагилстроевского района Нижнего Тагила рассмотрен материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, по которому нарушительнице вынесен административный штраф в размере 2000 рублей.

Судебное заседание по рассмотрению материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ состоялось сегодня, 29 марта. По решению суда женщина заплатит штраф в размере 2000 рублей.