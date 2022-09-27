Жертвами стрельбы в школе Ижевска стали 17 человек

Накануне, 26 сентября, в ижевской школе № 88 в результате стрельбы погибли 17 человек, 11 из них — дети. Ещё 24 человека, двое взрослых и 22 ученика, ранены. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, врачи оценивают их состояние как тяжёлое и средней тяжести, сообщает Readovka.

Артём Казанцев, устроивший стрельбу, покончил с собой на четвёртом этаже школы. По данным издания, 34-летний мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Он был выпускником этой школы, в 2005 году Казанцев доучился в ней до 9-го класса. В СК сообщили, что на футболке злоумышленника была изображена нацистская символика. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия).

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Казанцев был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления Росгвадии по Удмуртской Республике. К пистолетам злоумышленник подготовил 10 обойм с патронами калибром 9 мм. На обоймах красным цветом было нанесено слово «ненависть». Казанцев не имел права на владение оружием.

«Мы знаем, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Есть предположение, что он придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой и балаклаве. Он застрелил охранника. И в итоге покончил с собой. Сейчас следственные органы проводят мероприятия по месту его жительства», — отметил Александр Бречалов.

В Ижевск вылетел спецборт МЧС России с медиками и психологами. Он доставит пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В столице возле представительства Удмуртии организовали стихийный мемориал погибшим в ижевской школе, на котором разместили надпись: «Ижевск. 26.09.2022. Скорбим». Москвичи продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу.