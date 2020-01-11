Женщина впала в кому в результате ДТП под Нижним Тагилом

Днём 11 января на дороге, ведущей от трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда в посёлок Свободный, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП водитель одной из машин получила серьёзные травмы и была госпитализирована в состоянии комы в больницу Верхней Салды.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», 30-летняя водитель Kia Optima ехала из Свободного. На одном из участков дороги она решила обогнать грузовой автомобиль, не убедившись в безопасности манёвра. В момент обгона женщина увидела, что навстречу ей движется машина и завершить манёвр она не успевает. Автоледи начала тормозить, пытаясь вернуться на свою полосу, зацепила обочину, и машину выбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с Volvo под управлением 38-летнего мужчины.