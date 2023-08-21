Женщина, которая едва не утонула в Тагильском пруду, умерла в больнице

В Демидовской городской больнице Нижнего Тагила скончалась 52-летняя женщина, которая 17 августа едва не утонула в Тагильском пруду.

Напомним, ЧП произошло в районе гостиницы Demidov Plaza. О происшествии сообщили очевидцы на телефон 112. Приехавшие медики начали проводить реанимационные мероприятия. После оказания первой помощи пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, но спасти жизнь тагильчанки медикам не удалось.

«Проверка проводится Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила, опрашиваются возможные очевидцы, тело направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сказал АН «Между строк» пресс-секретарь СК по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил АН «Между строк», что, по предварительным данным, история не связана с криминалом.