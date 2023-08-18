На Тагильском пруду едва не утонула 52-летняя женщина

Вечером 17 августа в Тагильском пруду, около отеля Demidov Plaza, едва не утонула 52-летняя женщина. О происшествии сообщили очевидцы на телефон 112. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, женщина была доставлена в больницу. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«У меня есть информация, но она неподтверждённая. Отдыхающие обнаружили женщину и достали из воды. Нашим спасателям информация пришла из ЕДДС, потому что я так понял, что очевидцы сразу обратились напрямую в скорую помощь. Медики прибыли быстро, через 2-3 минуты они уже были на месте. В службу спасения сообщение пришло, когда женщины уже не было в воде, поэтому, когда спасатели приехали на место, скорая уже уехала», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Сергей Копёркин.