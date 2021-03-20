«Железные гробики». Жильцы дома на проспекте Строителей недовольны ремонтом крыши, где декоративные колонны закрыли металлическими листами

Жители Нижнего Тагила остались недовольны ремонтом крыши дома на перекрёстке проспектов Мира и Строителей. Строители перекрыли декоративные колонны на кровле белыми металлическими листами и, по мнению тагильчан, теперь это напоминает надгробия.

Капитального ремонта жильцы дома №15 по проспекту Мира ждали порядка 20 лет. В этом году строители приступили к ремонтным работам, однако встал вопрос о дальнейшей судьбе декоративных элементов на крыше. Тогда был составлен проект обновления балюстрад, который согласовали с управляющей компанией и управлением архитектуры Нижнего Тагила. Но когда рабочие стали закрывать колонны металлическими листами, тагильчане и искусствоведы забили тревогу.

«Это бутафорский ремонт. Сделали вместо архитектурных элементов железные гробики. Это угробление старинной архитектуры», — говорят местные жители.

«Мне позвонили специалисты, которые делают обследование, проконсультироваться, можно ли убрать балюстраду с крыши. И я сказала, что ни в коем случае. Если бы архитекторы посмотрели на проекты реконструкции и реставрации, материалы, которыми будет ремонтироваться здание, то пришли бы в ужас», рассказала телекомпании «Телекон» член Союза архитекторов России и инженер-инспектор центра по охране памятников культуры Наталья Солодова.

Женщина считает, что балюстрады нужно было отреставрировать теми материалами, из которых больше полувека назад была выполнена работа. Но начальник строительного участка отметил, что все дефекты кладки и штукатурки столбов были восстановлены, а металлические покрытия нужны для защиты от внешнего воздействия.