Железняк подал в отставку с поста в «Единой России» после отказа голосовать за пенсионную реформу

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк подал в отставку со своего поста, со ссылкой на два источника в партии пишет РБК. На занимаемой должности он отвечал за международные контакты.

По словам источников, Железняк написал заявление об отставке после разговора с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, который состоялся перед голосованием по пенсионному законопроекту. Собеседники подчеркивают, что эта ситуация стала неожиданной для руководства «Единой России». Партийное руководство знало о планах Железняка не соглашаться с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Собеседник «Дождя» в «Единой России» уточнил, что мандата он лишён не будет. Кроме того, источник в Госдуме отмечал, что Железняк устал от работы в партии и не прочь покинуть свой пост.

Напомним, Сергей Железняк отказался голосовать за принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста — он не присутствовал на заседании Госдумы, когда его рассматривали.

Против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста высказались 104 депутата, за — 328, почти все они от «Единой России». Против принятия законопроекта из единороссов высказалась только Наталья Поклонская, при этом голосование пропустили четыре депутата от «Единой России», в том числе Виталий Милонов.