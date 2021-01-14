«Ждала автобус около часа». В Екатеринбурге полицейские подобрали на остановке замерзающую 8-летнюю девочку и отвезли домой

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли добраться до дома 8-летней девочке, которая больше часа прождала свой автобус. Из-за холода у неё разрядился телефон, а сама школьница очень замёрзла.

Плачущего ребёнка на остановке по улице Савкова заметили сотрудники ДПС, когда патрулировали территорию. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, после второй смены в школе девочка пыталась дождаться автобус до дома в посёлок Медный. Но из-за сильного холода у неё разрядился телефон и она не могла дозвониться до родителей. В результате дорожные полицейские решили помочь юной свердловчанке, посадили её в служебный автомобиль и доставили до дома.