Жару и небольшие дожди обещают синоптики тагильчанам в начале следующей недели

Уральские синоптики обещают тагильчанам на следующей рабочей неделе небольшие дожди и жару. 25 градусов тепла ждут жителей города уже в понедельник, 24 июня. В дальнейшем воздух станет прохладнее, дневная температура опустится до 19–17 градусов выше нуля, ночная — до плюс 12–9 градусов. Во вторник и среду возможны небольшие дожди.

В ряде городов Свердловской области сотрудники Уральского гидрометцентра прогнозируют завтра, 24 июня, жару до 25–30 градусов. Даже в северных территориях потеплеет до 21 градуса выше нуля. Ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер в ближайшие два дня в регионе будет северо-западный и северо-восточный.