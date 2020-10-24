«Жаль, что медики боятся говорить правду». Врачи ЦКБ Екатеринбурга рассказали главе свердловского Минздрава только о двух уволившихся сотрудниках вместо 80

Минздрав Свердловской области не подтвердил сообщения о массовом увольнении сотрудников из Центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга. Медики учреждения сообщили лишь о двух уволившихся врачах.

Накануне 23 октября глава регионального Минздрава Андрей Карлов встретился с коллективом учреждения. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, пришедшие на встречу с министром медики пожаловались на чрезмерную нагрузку, дефицит кадров и большой объём бумажной работы. Однако, когда министр задал вопрос об уволившихся коллегах, присутствующие ответили, что за прошедший месяц уволились два врача, хотя ранее СМИ писали о 80 уволившихся сотрудниках, включая младший медперсонал.

«Жаль, что медики боятся говорить министру Карлову правду, ведь он приезжал в ЦГКБ-1 правду услышать. А ему сказали, что все хорошо в больнице. Медики продолжат терпеть высокие нагрузки и низкие зарплаты, а потом будут увольняться от безысходности», — цитирует «Альянс врачей» Екатеринбурга «Новая газета».