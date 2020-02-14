«Зеркальный вор», которого уже 2 месяца ищут в Нижнем Тагиле, попал под камеры (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, который два месяца крадёт боковые зеркала у автомобилей. С января 2020 года в полицию Нижнего Тагила поступило уже порядка 10 обращений от владельцев авто. Однако пока оперативникам личность «зеркального коллекционера» установить не удалось.

Как написала одна из тагильчанок в «Яндекс.Районах», 13 февраля около полуночи неизвестный снова пытался похитить боковое зеркало у автомобиля в центре города. Но сигнализация его спугнула, и он ушёл. Однако автолюбителям удалось найти камеры наружного наблюдения, на которых запечатлён предполагаемый вор. На них видно, как мужчина с чёрным рюкзаком или пакетом, одетый в зимнюю куртку с полосками на спине, подходит к машине и оглядывается.

В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что крадёт он исключительно боковые зеркала, в основном у иномарок. На сегодняшний день заведено несколько уголовных дел по факту кражи.