Землю под храм Святой Екатерины сдали в аренду компании Козицына и Алтушкина

Фонд имущества Свердловской области провёл аукцион на аренду участка земли у Театра драмы в центре Екатеринбурга, сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе торгов участок площадью 5,98 тысяч кв. м для строительства храма Святой Екатерины подорожал с 3,415 млн рублей до 3,517 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Храм Святой Екатерины». Торги проходили в закрытом режиме и длились 15 минут, в них принимали участие две компании — ООО «Храм Святой Екатерины» и ООО «Капитал-Сити», зарегистрированное в городе Кыштым. Учредителями ООО «Храм Святой Екатерины» являются совладелец УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и сама «Русская медная компания».

Сумма в 3,5 млн рублей станет ежегодным платежом, аренда земли предоставляется компании на 4,5 года. Таким образом, на весь период строительства храма земля будет находиться под управлением частного инвестора.

Инвесторы строительства храма — совладелец УГМК Андрей Козицын и глава ЗАО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин. Собор планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году на Октябрьской площади перед Театром драмы.

Напомним, часть жителей Екатеринбурга выступает против строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины. В минувшие выходные в городе состоялась «перекличка» жителей, выступающих за сохранение сквера у Театра драмы.

По результатам опроса, который проводил фонд «Социум», 41,1% жителей относятся положительно к строительству храма именно в сквере у театра, 21,1% — отрицательно, остальные — безразлично. Среди жителей, которые живут в непосредственной близости от сквера, положительно идею строительства оценивают 55,7% респондентов. На общественных обсуждениях, которые мэрия Екатеринбурга провела по проекту межевания территории, где будут строить храм, 93% участников поддержали проект.

Сторонники строительства храма говорят, что он должен стать важным религиозным объектом и будет привлекать внимание туристов. Сторонники сохранения сквера предлагают выбрать другое место для возведения храма.