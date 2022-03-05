Заявление редакции АН «Между строк»

Дорогие читатели!

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии и призывы к введению санкций против России. Пока даже юристы не могут сказать точно, как будет трактоваться новый закон. Поэтому редакция АН «Между строк» приняла решение ограничить количество публикаций о ситуации на Украине.

Мы присоединяемся к аналогичной позиции коллег из других независимых российских и уральских СМИ, потому что понимаем, что сегодня невозможно освещать ситуацию честно и всесторонне.

Также мы закрываем комментарии к материалам на эту тематику в наших соцсетях. Все комментарии с оценками действий властей и любыми призывами будут удаляться. Мы делаем это в том числе и потому, что беспокоимся о вашей безопасности, ведь новый закон касается не только журналистов, но и всех граждан РФ.

Как и раньше, мы будем освещать важные городские события, рассказывать о жизни Нижнего Тагила и его людях.

Спасибо, что остаётесь с нами, несмотря ни на что!