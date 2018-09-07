Заявитель митинга Навального в Екатеринбурге отказался от заявки из-за угроз

В Екатеринбурге активист местного штаба политика Алексея Навального отозвал своё заявление на проведение митинга против пенсионной реформы 9 сентября, со ссылкой на главу штаба Юрия Кузьминых пишет Znak.com.

По словам Кузьминых, активист забрал заявление под давлением двух человек, которые пришли накануне в Уральский медицинский университет, где он учится. Мужчины в штатском провели с заявителем три часа в одной из аудиторий вуза и угрожали ему проблемами с учёбой. После этого молодой человек написал письмо на имя министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева с отказом от заявления на проведение акции.

Кузьминых отмечает, что законодательство не предусматривает отзыва уведомления об акции, поэтому он считает её проведение законным.

Ранее власти Свердловской области признали незаконным митинг против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге 9 сентября. По мнению чиновников, проведение этого мероприятия в день выборов является предвыборной агитацией, что запрещено законом.

В нескольких городах России 9 сентября сторонники Навального проведут акцию против повышения пенсионного возраста, в этот же день по всей стране пройдут выборы разного уровня. Власти Москвы, Нижнего Новгорода, Белгорода и других городов уже отказались согласовать митинг.