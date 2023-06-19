Заяц выбежал на дорогу. Под Нижним Тагилом произошло серьёзное ДТП с четырьмя пострадавшими

В минувшие выходные под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла ранним утром 17 июня на 117-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Уточняется, что в ДТП попал автомобиль Chevrolet Cruze, которым управлял 22-летний мужчина. Двигаясь по трассе, он увидел перебегающего дорогу зайца и, чтобы не задавить животное, совершил резкий манёвр в сторону, в результате чего потерял управление над автомобилем. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились его 18-летняя подруга, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, а также 21-летний товарищ и 16-летняя знакомая, которые в момент аварии сидели на задних местах. Все они получили травмы различной степени тяжести. Больше всего досталось находившимся на передних сиденьях молодым людям: они получили многочисленные травмы головы и переломы спины. Оба были госпитализированы в ГБ № 1 Нижнего Тагила. 21-летний пассажир заднего ряда отделался сотрясением мозга, а его несовершеннолетняя спутница получила ушибы головы и руки. Уточняется, что все пассажиры Chevrolet Cruze были пристёгнуты ремнями безопасности.

Прибывшие на место госавтоинспекторы выяснили, что в момент аварии водитель был трезв. Его водительский стаж составляет 4 года. За текущий год он 18 раз нарушал ПДД, в основном превышая скоростной режим.

В настоящее время по факту ДТП ведётся расследование, по окончании которого будет принято окончательное процессуальное решение. Кроме того, ГИБДД направит в адрес ПДН информацию о нахождении несовершеннолетней девушки-подростка в ночное время суток без сопровождения родителей (законных представителей) для проведения с семьёй индивидуально-профилактической работы.