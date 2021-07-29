Завтра начну бегать! Подборка лучших мест для утренних пробежек в Нижнем Тагиле по версии АН «Между строк»

Бег принято считать самым популярным путём к здоровому образу жизни. Он доступен, универсален, заряжает организм энергией, успокаивает психику и позволяет провести время наедине с собой с большой пользой. Мы решили помочь своим подписчикам сделать первый шаг — выбрать место для пробежек в Нижнем Тагиле. Очень важно найти свою любимую дорожку, чтобы не заставлять себя, а наслаждаться процессом.

Журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных несколько дней бегала по городу и оценивала популярные и не очень места для любителей кардиотренировок. Она побывала в центре города, на Гальянке, Вые, Тагилстрое и Вагонке. Смотрела по сторонам и прислушивалась к себе — оценивала виды вокруг и качество дорожки под ногами.

Субъективная и очень мотивирующая подборка мест для пробежек — в репортаже Анастасии Черемных.

Гальянка

Гальянка недавно стала идеальным местом для бега. Не вся, конечно, но Муринские пруды однозначно. С появлением этого микрорайона жизнь гальянских бегунов разделилась на «до» и «после». Здесь доступно идеальное для пробежек сочетание — пространство, природа и цивильная дорога под ногами. Расположенная недалеко от леса территория радует красивым видом.

После открытия школы № 100 и экопарка асфальтированных дорожек стало намного больше. Можно составить длинный маршрут и при этом ни разу не свернуть на одну и ту же дорожку дважды.



Оценка журналиста: 9 из 10. Классные дорожки и красивый вид



Если не хочется придумывать маршрут, то можно «колесить» по спортивной площадке школы. К тому же бег на специальном покрытии для спортивных беговых дорожек приятнее и безопаснее. С утра территория школы открывается и туда можно свободно пройти.

А любителям бега по пересечённой местности можно отправиться в сторону леса, к воде.

Кстати, на Гальянке есть неплохая локация для бега вокруг футбольного поля на территории Политехнической гимназии и школы № 81, где школьники обычно сдают беговые нормативы. Из плюсов — уютное расположение во дворе. Из больших минусов — асфальту местами очень плохо. Ну и масштабы скромные. Лучше уж добежать до Муринских прудов.



Оценка журналиста: 3 из 10. Асфальт оставляет желать лучшего



Центр города

Самая популярная локация для тагильских бегунов — набережная. Здесь по утрам толпы любителей кардиотренировок, многие, как в фильмах, бегут, улыбаются и приветствуют друг друга, потому что бегают здесь годами.

Начать утреннюю пробежку можно из парка им. Бондина, а затем просто двигаться вдоль пруда. Бежать здесь очень комфортно, со стороны пруда помогает не только панорамный вид, но и прохладный влажный ветерок (зимой, правда, это может доставлять неудобство, ветер будет достаточно сильным). Задумываться, куда свернуть, здесь не придётся — просто двигайтесь прямо. А красивые виды и хорошее настроение обеспечены. Надоело бежать — просто прогуляйтесь, набережная для этого тоже прекрасный вариант.



Оценка журналиста: 8 из 10. Место классное, но многолюдное



Выя

Ошибочно думать, что в других микрорайонах тагильчанам бегать негде. Вот, например, для жителей Выи есть сразу несколько вариантов. Самый шикарный из них — парк «Народный». Он уже стал местом притяжения любителей бега, каждое утро их здесь действительно очень много.

Но есть одно но. Несмотря на красивый вид, пробежка в «Народном» летом может превратиться в испытание: деревья в парке ещё маленькие и редкие, спрятаться от яркого солнца буквально негде. Поэтому оптимально здесь бегать ранним утром или ждать, когда деревья станут большими.



Оценка журналиста: 6 из 10. Хорошая локация, но от палящего солнца не спрятаться. Вернусь сюда только осенью



Ещё вариант — пойти к Верхневыйскому пруду. Там будет не так много людей. Заниматься тут даже эффективнее, чем в парках, потому что дорожки часто меняют наклон, добавляя мышцам ног нагрузку.

Вид на пруд здесь не хуже, чем в «Народном», только парк уже старый и не очень ухоженный. Приятный бонус — площадка для воркаута с турниками и тренажёрами на улице.



Оценка журналиста: 7 из 10. Маленький, комфортный и удобный для бега парк



Вагонка

На Вагонку из других районов для пробежек не наездишься, но для разнообразия очень рекомендуем. Излюбленное место для занятий на открытом воздухе на Вагонке — лыжная база. Вокруг сосновый лес и чистый воздух.

Для пробежки здесь можно построить самые разные маршруты. Бег будет спокойным, но не монотонным — дорожки на базе идут то в гору, то с горы. Создаётся впечатление, будто бежишь по лесу. И в любой момент компанию вам может составить белка, в этом районе их очень много.



Оценка журналиста: 8 из 10. Благоустроенное место для занятий спортом



Ещё одно место, которое стоит рассмотреть для бега на Вагонке, — это дорога на Ису. Маршрут менее популярен, но если хочется сменить локацию, то можно отправиться и сюда. Чутким и восприимчивым натурам стоит учитывать, что проходит путь с одной стороны вдоль дороги, ведущей к садам, с другой — вдоль кладбища. Но в целом дорога здесь ничуть не хуже, чем на лыжной базе.



Оценка журналиста: 7 из 10. С утра здесь очень спокойно, рай для интровертов



Тагилстрой

Самым удачным и, наверно, единственным пригодным местом для бега на Тагилстрое можно считать Парк культуры и отдыха металлургов. Большая зелёная территория парка впечатляет своими масштабами. Любителям длинных дистанций здесь точно есть где разбежаться.

Сам парк словно памятник советскому прошлому и кажется покинутым. Людей практически нет. Старые детские площадки добавляют особый колорит. Может быть, после обещанной реконструкции и любители бега сюда подтянутся. Место действительно красивое и для Тагилстроя, пожалуй, единственное пригодное для пробежек.



Оценка журналиста: 5 из 10. Оценка была бы гораздо выше, если бы не заброшенность парка



Выбирайте свою дорожку, хорошо разомнитесь и начинайте новый день с лёгкой пробежки. Не изматывайте себя, пусть бег приносит вам только удовольствие.