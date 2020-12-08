Заведующая детским садом в Свердловской области выплатила миллион рублей несуществующим сотрудникам

Против заведующей детским садом № 2 «Солнышко» в Белоярском районе Свердловской области возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в том, что она почти два года выплачивала зарплату «мёртвым душам».

В январе 2018 года заведующая трудоустроила в детский сад грузчика Житникова, уборщицу Носкову и младшего воспитателя Калмыкову. В учреждении они были трудоустроены официально, но на рабочем месте никогда не появлялись, их зарплату получали другие люди. То, что в детском саду проводятся махинации, случайно обнаружили работники садика. В зарплатной ведомости они заметили незнакомые фамилии, которые ранее прикрывали.

Всего за период с января 2018 по декабрь 2019 года из бюджетных средств фиктивным работникам было выплачено около миллиона рублей, сообщает Е1.ru со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Он также подтвердил, что против заведующей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).