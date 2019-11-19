«Затверждаю — расстрелов не было»: Депутат гордумы Екатеринбурга опроверг массовые расстрелы во время репрессий

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников, выступая в поддержку строительства биатлонного комплекса на 11-м километре Московского тракта, недалеко от места массовых расстрелов в 30-40 годы XX века, заявил, что советская власть не расстреливала людей на полигонах «ни здесь, ни в Москве», пишет Znak.com. Колесников посоветовал коллегам, несогласным со строительством центра на этом месте, «учить историю».

«Никогда на полигонах не расстреливали, ни в Москве, ни здесь. То, что у нас некоторые люди ещё не отошли от шизы 1989 года, и кричат что все были расстреляны, и все были казнены при Сталине — в том числе и Кикабидзе, которого растили всем Советским Союзом. Затверждаю — расстрелов там не было. Это истерия, раздутая на антисоветской волне во время перестройки. Давайте не будем на этом пиариться», — заявил он.

Ранее на площадке строительства будущего биатлонного центра работала госэкпертиза, по итогам которой чиновники сообщили, что никаких захоронений на этом месте не найдено. Несмотря на это, депутаты Дмитрий Сергин и Константин Киселёв выступали против строительства на этом месте. В результате дума Екатеринбурга утвердила поправки в правила землепользования и застройки города, разрешив строить на площадке спортивный объект. На его проектирование уже заложили 86,6 млн рублей.

Биатлонный комплекс планируют построить на Московском тракте, недалеко от мест, где в 30–40-е годы XX века, во время «Большого террора», проходили массовые расстрелы и погибло от 20 до 40 тысяч человек. Решение построить центр именно в этом месте вызвало протест со стороны общества «Мемориал», которое считает, что захоронения могут находиться на территории всего лесного массива и этот участок надо обследовать.