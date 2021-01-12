«Затопила печь и ушла». В Нижнем Тагиле из-за неосторожности женщины сгорела баня и частный дом её родственников

Дознаватели Нижнего Тагила устанавливают обстоятельства пожара на Тагилстрое. Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС, в частном секторе на улице Керамиков сгорели баня и жилище, само возгорание произошло днём, когда хозяев не было дома.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 14:10. По предварительным данным, пока хозяев не было дома, их родственница затопила в бане печь и, оставив её без присмотра, куда-то ушла. К приезду владельцев баня была полностью охвачена огнём, пламя перекинулось на кровлю жилого дома.

Почти сразу после сообщения о пожаре на Тагилстрое, в 14:16, в диспетчерскую МЧС поступил сигнал о пожаре в гаражном кооперативе «Кирпичный» на улице Полюсной. Огонь уничтожил два легковых автомобиля — Hyundai Sonata и ВАЗ-2107.

По данным МЧС, с 10 часов утра хозяин гаража вместе со своим сыном топил там печь. Около часа дня загорелось перекрытие в районе печной трубы. Мужчины принялись тушить возгорание при помощи огнетушителя, а затем снегом. Однако по сухой древесине перекрытия огонь распространялся быстро. В результате пожара сгорел автомобиль хозяина гаража и автомобиль его приятеля. Также повреждены кровля и имущество внутри гаражного бокса. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в связи с наступлением холодов и просит быть особенно внимательными при эксплуатации печного оборудования.