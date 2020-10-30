Застрявший в аэропорту Таиланда житель Нижнего Тагила сам заработал деньги на билет и вернулся домой

52-летний житель Нижнего Тагила Борис Шагалиев, застрявший в аэропорту Бангкока, благополучно вернулся домой. Об этом АН «Между строк» рассказала сестра туриста. По словам женщины, её брат прилетел в Россию во вторник и накануне приходил к ней в гости.

«Он сказал, что никто ему бесплатные билеты не предлагал. Он сам на них заработал, я так поняла, подрабатывая в аэропорту. А билеты на обратный путь у него украли, когда он загорал на пляже. Нам он так сказал», — пояснила женщина.

Сам Борис, говорит собеседница редакции, пока не готов общаться с журналистами.

Ранее АН «Между строк» стало известно, что Борис улетел в Таиланд ещё в январе, а последний раз родственники созванивались с ним в марте. Ни на какие проблемы Шагалиев тогда не жаловался.