Заснул за рулём. В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП под Нижним Тагилом

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне, 23 марта, в районе села Николо-Павловского. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 17:15 47-летний водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и врезался в стоящую Toyota Corolla. В свою очередь «японка» по инерции отлетела на Kia Rio и Ford Fusion.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 15-летняя пассажирка и 23-летняя водитель Toyota. Медики диагностировали у девушек закрытую черепно-мозговую травму. Обе пострадавшие были госпитализированы в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.