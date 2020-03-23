Под Нижним Тагилом грузовик врезался в колонну автомобилей

Под Нижним Тагилом, в районе села Николо-Павловского, вечером 23 марта грузовик Hyundai врезался в легковые автомобили, стоявшие на светофоре.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. При этом три легковых автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

«Я в этот момент первый стоял на светофоре, когда этот грузовик влетел. В машине, в которую первой пришёлся удар, были трое детей и двое взрослых, все живы», — написал в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» свидетель аварии Владислав Дергунов.

В настоящее время затруднено движение транспорта в районе Николо-Павловского.

Подробности ДТП уточняются.