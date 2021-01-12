Защита историка Соколова обжаловала приговор

Адвокат историка Олега Соколова, приговорённого к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко, обжаловал приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, пишет ТАСС. Прокуратура просила для историка 15 лет лишения свободы.

«Просим смягчить наказание по обеим статьям», — уточнил адвокат Сергей Лукьянов.

По его словам, в случае если суд примет жалобу, её могут рассмотреть весной.

Напомним, 63-летнего доцента петербургского университета Олега Соколова достали из Мойки утром 9 ноября 2019 года. В рюкзаке, который он пытался утопить и из-за которого в итоге упал в воду сам, лежали отрезанные женские кисти. Позже дома у Соколова следователи нашли голову девушки. Самого Соколова доставили в Мариинскую больницу. Придя в себя, он дал признательные показания в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой жил.

На допросе он сообщил, что застрелил Ещенко после ссоры, спустя два дня распилил тело, собирался выбросить останки в реку и после покончить с собой у Петропавловской крепости в костюме Наполеона. На суде для избрания меры пресечения он заявил, что собирался жениться на Ещенко, а конфликт произошёл якобы из-за его детей.

Олег Соколов признал свою вину в убийстве Ещенко и заявил, что у неё был любовник — рецидивист, находящийся в федеральном розыске, который, по его данным, якобы готовил покушение на первых лиц государства. Его имя он не называет.

После приговора, который был вынесен Соколову 25 декабря, звучали мнения, что он оказался очень мягким. Родители Анастасии Ещенко уже заявили, что обжаловать приговор не будут.