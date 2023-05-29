Зарезал из ревности и не дал вызвать скорую помощь. В Нижнем Тагиле будут судить 36-летнего бывшего зека за убийство

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение и направило в суд материалы дела в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как отметили в прокуратуре Свердловской области, предполагаемое преступление было совершено 15 января 2023 года. По версии следствия, в этот день в одной из квартир на Вагонке ночью обвиняемый распивал спиртное вместе со своей 43-летней подругой. В какой-то момент в квартиру пришёл 47-летний знакомый женщины, при этом её собутыльника мужчина видел впервые в жизни. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности к их общей знакомой. В прокуратуре отметили, что инициатором конфликта выступил именно обвиняемый. Недолго думая, мужчина схватился за нож и как минимум пять раз ударил потерпевшего в область левого плеча, груди, живота и левой кисти. От полученных ран гость скончался на месте.

Женщина во время дачи показаний заявила, что при попытке вызвать скорую помощь обвиняемый разбил её мобильный телефон, чтобы истекающий кровью потерпевший умер наверняка.

В прокуратуре отметили, что во время следствия было добыто достаточно доказательств, подтверждающих виновность тагильчанина в убийстве. Кроме того, он сам дал признательные показания. Теперь судьбу ревнивца решит суд. В случае признания мужчины виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.