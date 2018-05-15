«Зарабатывали по 160 тысяч рублей в день». В Екатеринбурге задержали группу 18-летних наркозакладчиков

В Екатеринбурге сотрудники регионального Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оперативники фонда «Город без наркотиков» задержали пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет по подозрению в распространении наркотиков. Четыре девушки и парень ежедневно делали по 400 закладок в разных районах города. За каждую получали 400 рублей. За рабочие сутки компания зарабатывала по 160 тысяч рублей. При обыске у них были обнаружены запрещённые вещества общей массой более 100 граммов.

«Три девчонки, Ксения, Наталья и Валерия, проживают на улице Кунарской в одной квартире, остальные двое с Пехоты, — рассказал агентству Ura.ru первый вице-президент фонда ГБН Тимофей Жуков. — Работали по всему городу. Казалось бы, система отлажена, и некоторое время они даже успели поторговать. Вроде и риски учли, и бдительность на уровне. Но в один день их всех задержали, в разных местах, с небольшим временным интервалом».

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства».